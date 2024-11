La Polizia di Stato di Modena ha arrestato due cittadine bulgare di 26 e 24 anni per il reato di furto aggravato in concorso. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 16.00, la Squadra Volante è intervenuta presso un supermercato di un noto centro commerciale, in quanto l’addetto alla vigilanza aveva sorpreso le due donne asportare il portafoglio dalla borsa di una cliente.

Le due indagate, come confermato dalle immagini della videosorveglianza, si erano avvicinate ad un’anziana signora, intenta a fare la spesa, e mentre una delle due le sottraeva con mossa fulminea il portafoglio dalla borsa, l’altra, ponendosi davanti, copriva la sua azione.

Gli agenti, all’atto dell’identificazione, hanno rinvenuto il portafoglio nella disponibilità della 26enne.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata di oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti delle indagate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. di Torino.

Contestualmente, all’esito dell’istruttoria a cura della Divisione Anticrimine, il Questore di Modena ha emesso la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Modena.