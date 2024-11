Al Teatro Dehon di Bologna Sabato 23 Novembre ore 21 in scena Pippo Santonastaso insieme al figlio Andrea ne “Lo scemo in televisione”, un omaggio a due grandi interpreti dello spettacolo comico italiano: Pippo e Mario Santonastaso.

“Lo scemo in televisione” è una biografia, ma non è una biografia. È un monologo dialogato. È un omaggio di un figlio ad un padre (e di un nipote ad uno zio), ma anche di un padre (ed uno zio) a quel nipote/figlio. È soprattutto la prova che “il sangue non mente” e che nelle vene di ognuno di noi scorre un “codice” che inevitabilmente si tramanda per generazioni.

Teatro Dehon – via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 – www.teatrodehon.it