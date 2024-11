La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha incontrato questo pomeriggio Michele de Pascale, presidente eletto dopo il voto di domenica e lunedì scorsi in Emilia-Romagna. È l’avvio di un passaggio di consegne rapido ed efficace nell’interesse dei cittadini. Tutto nel pieno rispetto dei passaggi previsti dalle norme per l’insediamento dei nuovi organismi regionali.

Al centro del confronto i dossier più importanti, attuali e delle prossime settimane: la gestione del post alluvione e il prossimo bilancio regionale.

Il faccia a faccia si è tenuto in attesa della proclamazione ufficiale del risultato elettorale che avverrà da parte della Corte d’Appello di Bologna terminate le verifiche e i controlli di rito. Solo a quel punto, è previsto l’insediamento dell’Assemblea legislativa, non prima di 15 giorni e non oltre 30 dalla proclamazione, e contestualmente il presidente della Regione assumerà le proprie funzioni, con anche la formazione della nuova Giunta.