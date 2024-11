A Modena ci sono le visite guidate ai Musei del Duomo e alla Galleria e alla Biblioteca estense, a Nonantola si può andare alla scoperta dell’antica abbazia benedettina e a Sassuolo del Palazzo ducale. A Vignola si sale la famosa scala elicoidale di Palazzo Barozzi e ci si premia con un assaggio della gustosissima torta, Formigine propone una visita guidata animata al Castello con degustazione finale di Aceto balsamico tradizionale e Carpi una visita tattile per persone non vedenti o bendate al Palazzo dei Pio. Infine, gli appassionati di auto, potranno gustarsi una visita al Museo Horacio Pagani di San Cesario.

Sono questi gli otto percorsi modenesi di “Autunno fuori dal Comune”, la campagna di turismo di prossimità per i residenti delle province di Modena e Bologna che torna anche nel weekend di sabato 23 e domenica 24 novembre con, appunto, otto proposte di visita sul territorio modenese e dieci in quello bolognese strutturati intorno a eccellenze come la cultura, l’enogastronomia, la natura e il benessere e i motori.

In questi stessi ambiti, Bologna propone la visita alla casa di Lucio Dalla, e il percorso dedicato a Guglielmo Marconi (A Sasso Marconi), il laboratorio Discovering gelato ad Anzola e la scoperta dei segreti della mortadella a Zola Predosa, la visita del Teatro Ebe Stignani a Imola, e alla Rocchetta Mattei e alla chiesetta di Alvar Aalto a Grizzana Morandi. In calendario anche appuntamenti con il benessere, alle Terme di Porretta, con lo sport con il tour in e-bike nella valle del Savena e del Lognola e il suggestivo percorso a piedi di Bologna Montana art trail, con i motori con la visita guidata al Museo Ducati di Borgo Panigale.

Tutte le esperienze di visita si possono prenotare sui portali visitmodena.it ed extrabo.com al prezzo speciale di 10 o 20 euro, con accesso gratuito per i minori di 14 anni. Su entrambi i portali, nella sezione “Autunno fuori dal Comune”, si possono prenotare tutte le esperienze sia nel bolognese sia nel modenese. Le prenotazioni si possono effettuare anche all’Ufficio informazione e accoglienza turistica di Modena (in piazza Grande) e nei punti informativi ExtraBo e Bologna Welcome a Bologna. La rassegna prosegue anche nel fine settimana di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

“Autunno fuori dal Comune”, che torna per la terza edizione dopo il successo delle prime due, è un’occasione per vivere il territorio da protagonisti, con proposte adatte a ogni età ed esigenza, in un’ottica di valorizzazione del patrimonio locali. Obiettivo dell’iniziativa è invitare modenesi e bolognesi a scoprire o riscoprire le meraviglie del proprio territorio.

Il programma è promosso dal Territorio turistico Bologna-Modena con il Comune di Bologna e il Comune di Modena, con il supporto della Regione Emilia Romagna e con la collaborazione di Confcommercio-Ascom Bologna per le esperienze bolognesi. L’organizzazione tecnica è curata da Fondazione Bologna Welcome e Modenatur.