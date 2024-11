Nella tarda mattinata del 20 novembre, a Parma, nei pressi del Ponte delle Nazioni, due Carabinieri sono intervenuti tempestivamente per salvare un giovane di 31 anni, di origine straniera, senza fissa dimora, che stava tentando di lanciarsi nel greto del torrente Parma.

Durante il rientro in caserma da un servizio esterno, mentre percorrevano in auto di servizio il viale Europa, i due militari, effettivi al NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) di Parma, hanno notato il giovane in evidente stato confusionale, fermo sulla ciclopedonale accanto al parapetto del ponte. Accostata l’auto, i Carabinieri si sono avvicinati a piedi e hanno cercato di calmare l’uomo, invitandolo ad allontanarsi dalla balaustra. Tuttavia, il giovane, non collaborativo, ha improvvisamente scavalcato il parapetto in ferro con l’intento di gettarsi nel vuoto, da un’altezza di oltre 5 metri.

Con un intervento immediato e risolutivo, i due Carabinieri sono riusciti ad afferrarlo e a trattenerlo appena in tempo, vincendo la sua resistenza e, anche con l’aiuto di un passante, lo hanno riportato di peso al sicuro sul marciapiede, così scongiurando tragiche conseguenze.

Una volta messo in sicurezza, il giovane è stato affidato al personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’Ospedale Maggiore di Parma per le cure necessarie. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma e della Polizia di Stato.