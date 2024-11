Sulla A1 Milano-Napoli, sono state annullate le chiusure del tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna, che erano previste nelle due notti di lunedì 25 e martedì 26 novembre; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l’entrata di Fiorenzuola, in entrambe le direzioni, e aperte anche l’area di servizio “Arda ovest” e l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”. Inoltre, è stato modificato il programma delle chiusure notturne sulla stessa A1, per consentire lavori di pavimentazione, come di seguito indicato:

-nelle due notti lunedì 25 e martedì 26 novembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fiorenzuola;

-nelle due notti di mercoledì 27 e giovedì 28 novembre. con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrambe le direzioni, Bologna e Milano.

Contestualmente saranno chiuse anche l’area di servizio “Arda ovest” e l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, immettersi sulla SP462 R verso Fiorenzuola e sulla SS9 in direzione Fidenza e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza, verso Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud;

per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Torino/Brescia: Piacenza sud e poi immettersi in A21.