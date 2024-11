Calderara di Reno contribuirà ad accendere il Natale del reparto Oncologico Pediatrico dell’Ospedale Sant’Orsola. Grazie all’iniziativa di una cittadina, sostenuta con entusiasmo dal Comune, è stata attivata in città una raccolta di giocattoli che il 25 dicembre saranno regalati alle bambine e ai bambini che si trovano nel reparto. Bambole, perline, smalti, trucchi, dinosauri, macchine, supereroi, plastilina e giochi creativi: questi gli articoli consigliati dall’organizzazione, che raccomanda di portare solo articoli nuovi visto che sono gli unici che, per motivi igienico-sanitari, l’ospedale accetta.

«È un’iniziativa – spiegano il Sindaco Giampiero Falzone e l’assessore della Cultura Maria Linda Caffarri – che sosteniamo volentieri, perché è sempre da promuovere l’idea di regalare un sorriso a bambini e bambine e, inoltre, perché vi partecipano, tutti insieme, l’Amministrazione, i cittadini, le associazioni e i commercianti». «Si tratta di una sinergia – aggiunge l’Assessore alle Politiche per il Benessere e la Salute Maria Claudia Mattioli Oviglio – che l’Amministrazione incentiva sempre e a tutti i livelli, specialmente quando come in questo caso si parla di solidarietà». I punti di raccolta saranno dunque la festa organizzata dall’AVIS domenica 24 novembre in occasione della Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (davanti alla Casa della Cultura a partire dalle 15) e da oggi 22 novembre i seguenti punti distribuiti sul territorio: a Calderara Nikocart, Farmacia Calderara e Cuci e Crea, a Lippo Bar Lippo e Tabaccheria Lippo, a Longara il Centro Sociale, a Tavernelle la Gelateria B and B.