Vengono dal Rione Sanità e da Scampia, hanno tra i 18 e i 25 anni, sono i giovani che si apprestano a concludere il primo “scambio esperienziale” che ha sancito il rinnovato gemellaggio tra Napoli e Bologna.

Sette giorni alla scoperta di una Bologna inedita, inseguendo parole chiave come solidarietà, visione, rigenerazione, memoria, che ha permesso loro di misurarsi con le differenze ma anche le tante sfide comuni tra i due capoluoghi. Dal laboratorio di tortellini solidali alle Cucine Popolari al Museo di Ustica, dal trekking urbano nei luoghi della Resistenza a quello al Pilastro e in Bolognina, alla scoperta dell’energia civica e del riscatto sociale. Fino alla visita di Carracci Casa Comune.

Lo scambio ha visto protagonisti anche i 15 ragazzi bolognesi che a ottobre hanno trascorso una settimana accolti a loro volta dalla Cooperativa La Paranza per visitare le realtà da cui provengono gli ospiti partenopei, diventando a loro volta guide e visitatori di una Bologna che spesso non si conosce.

“Come è stato per i nostri ragazzi, anche negli occhi dei giovani di Napoli abbiamo visto accendersi una luce” – commenta Mattia Santori, delegato alle politiche giovanili del Comune di Bologna e tra gli accompagnatori del viaggio a Napoli -. “Il viaggio è un momento di scoperta ma anche di allontanamento dalle proprie certezze, di misurazione del sé e dei propri mondi di appartenenza. È un processo impegnativo che però permette a chi vi ha partecipato di arricchire il proprio bagaglio culturale e, in questo caso, di diventare cerniera tra due città così apparentemente lontane e diverse”.

Lo scambio e l’esperienza bolognese, che ha visto la collaborazione e il coinvolgimento di Porta Pazienza, Cucine Popolari, Istituto Parri, Cineteca, Bologna Welcome, Fondazione Innovazione Urbana, Libera, Interno 18, Casa di quartiere 2 Agosto, Circolo La Fattoria, Associazione Amici della Certosa, City Redbus, sono stati organizzati e coordinati dall’Ufficio Giovani dell’area Educazione, Istruzione e Giovani Generazioni del Comune di Bologna in collaborazione con La Cooperativa La Paranza del Rione Sanità.