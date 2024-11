Proprio mentre i secolari ginkgo biloba di Villa Gandini a Formigine sono al loro massimo splendore per le loro foglie dorate, si procede con un intervento di miglioramento della pavimentazione dell’area giochi vicina, e a essi ispirata.

L’area giochi, frequentatissima e inaugurata lo scorso anno, rappresenta uno spazio accessibile a tutti, anche disabili, e attrattivo per tutte le fasce di età: dai bambini più piccoli agli adolescenti, oltre agli adulti che possono sostare in un luogo bello e accogliente.

Nella scelta delle attrezzature, si è prestata particolare attenzione alla sostenibilità, prediligendo materiali con cicli produttivi a bassa emissione di carbonio e prodotti realizzati in plastica e tessuti riciclati.

La nuova pavimentazione prevista in ampliamento, per la quale sono già iniziati i lavori, prevede materiali antitrauma sotto ad alcuni giochi che attualmente insistono sul terreno vegetale, e una pavimentazione in ghiaia a corredo della precedente.

La nuova pavimentazione antitrauma sarà realizzata in perfetta continuità con quella esistente, sempre in granuli di gomma colata. Più nello specifico, nell’area ovest dedicata ai giochi per i più piccoli, si andrà a realizzare una forma in grado di evocare le sinuose curvature delle foglie del ginkgo, nelle diverse sfumature dell’ocra e del marrone delicato, andando a riprende la doratura che caratterizza gli alberi protagonisti del parco in questa stagione.

Dalla parte opposta, un disegno simile e sempre inspirato a queste forme naturali, sarà realizzato al di sotto dei giochi di rotazione, utilizzando questa volta i colori della terra. Sarà infine realizzata una pavimentazione di colore verde sotto allo spazio della teleferica, lungo tutto il percorso fino a salire sulla collinetta di partenza.

Afferma il Sindaco Elisa Parenti: “Siamo felici che il parco giochi di Villa Gandini richiami moltissimi bambini, anche da fuori Formigine. Per questo, è necessaria una cura costante, che cerchiamo di realizzare con manutenzioni come questa. È indispensabile, inoltre, il supporto dei volontari che ci aiutano a tenere puliti e in ordine i nostri 71 parchi. Facciamo appello a tutti affinché le aree verdi vengano rispettate, evitando abbandoni di rifiuti o, peggio, vandalismi. Soltanto con l’impegno di tutti potremo mantenere pulita e ordinata la nostra bella città!”.

L’intervento ha un costo di circa 40mila euro.