Era stata segnalata al 112 una lite in atto presso un esercizio pubblico di Rolo. Sul posto arrivavano i militari dell’aliquota radiomobile di Guastalla e della stazione carabinieri di Campagnola Emilia, coadiuvati anche da una pattuglia stazione carabinieri e della tenenza della Guardia di Finanza di Correggio. Qui i militari procedevano all’identificazione dei presenti. Durante le fasi di accertamento dell’identità, due uomini visibilmente agitati andavano in escandescenza, mostrandosi aggressivi e minacciosi nei loro confronti, tanto da arrivare a colpire con un pugno in testa uno dei militari presenti che riportava lesioni giudicate in 10 giorni.

La furia dei due uomini veniva sedata anche grazie all’utilizzo dello spray al peperoncino. L’attività distruttrice di un uomo ha comportato il danneggiamento dell’autovettura in dotazione alla pattuglia della tenenza della guardia di Finanza di Correggio. E’ accaduto nella notte di sabato 23 novembre e, per questi motivi, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato due uomini di 55 e 20 anni abitanti a Rolo, ristretti al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.