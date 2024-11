Un uomo di 39 anni è rimasto ferito, ieri sera poco dopo le 21:00, in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale a Vado di Monzuno. L’uomo viaggiava alla guida di un furgonato che uscito di strada ha impattato contro manufatto di cemento per lo stoccaggio del metano di Hera, causando fuoriuscita e odore di gas in strada.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, Carabinieri e sanitari del 118 con Elisoccorso. Il conducente è stato elitrasportato al Maggiore di Bologna in codice di massina gravità.