Due squadre del Soccorso Alpino della stazione Monte Cusna, complessivamente dieci operatori, nel primo pomeriggio di oggi hanno raggiunto quattro escursionisti bloccati sul Cusna dal maltempo, in quota 1900 metri nel bel mezzo di una bufera di nevischio e vento che ha creato al suolo un verglas (terreno ed erba ghiacciati) rendendolo molto scivoloso.

Si tratta di tre giovani di 19 anni e uno di 21 anni, tre di Valsamoggia (Bo) e uno di Marano sul Panaro (MO), arrivati ieri sera in zona Monte Cusna per una escursione. Questa mattina sono ripartiti per rientrare a casa e sono stati colti della bufera. I tecnici hanno garantito loro protezione termica con coperte auto-riscaldanti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.

Tre di loro sono scesi autonomamente, accompagnati verso il campo base delle ricerche. Il quarto, un 19enne di Marano, con ipotermia importante, √® stato trasportato con eliambulanza, in codice di media gravit√†, all’ospedale Maggiore di Parma.