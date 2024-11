Dal 2019 fino all’agosto 2021, si è reso responsabile di gravi condotte maltrattanti nei confronti della moglie, venendo quindi indagato per i retai di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Si tratta di un uomo straniero di 40 anni residente a Reggio Emilia che ha compiuto tali reati nell’area partenopea dove all’epoca dei fatti viveva. Quindi l’iter processuale culminato con la sentenza di condanna emessa nel febbraio 2022 dal Gip presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, confermata dalla sentenza emessa nell’aprile 2024 dalla Corte d’Appello di Napoli divenuta definitiva nel maggio scorso. L’uomo è stato riconosciuto colpevole è condannato alla pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione da scontare in regime di detenzione carceraria.

A condanna divenuta esecutiva, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione, trasmesso ed eseguito nel pomeriggio del 22 novembre scorso dai Carabinieri della Stazione di Reggio Emilia santa Croce, avendo nel frattempo l’uomo trasferito la residenza nel capoluogo reggiano. Raggiunto l’uomo presso la propria abitazione in cui si trovava, i militari di via Adua lo hanno arrestato accompagnandolo in carcere per l’espiazione della pena.