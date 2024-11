Mercoledì 27 novembre 2024, alle ore 21.00, andrà in scena al teatro comunale di Guastalla lo spettacolo “GLI INSOSPETTABILI” di Anthony Shaffer, con Fabio Troiano e Claudio Gregori per la regia di Fabrizio Coniglio. Una produzione Teatro e Società

Il gioco e la sfida tra due uomini che hanno in comune l’apparente amore per la stessa donna sono al centro della vicenda. Un amore apparente sì, perché l’aspetto terribilmente attuale di questa pièce è la guerra tra due narcisisti. Il desiderio di prevalere e di vincere sull’avversario è, di fatto, molto più forte dell’amore per la donna contesa. Il regista ha scelto di mettere in luce proprio l’aspetto più interessante di questo meraviglioso testo di Shaffer, ovvero la malattia dell’uomo moderno che in nome del culto esclusivo di sé, sta addirittura arrivando a privarsi del sentimento più nobile e grande che possa esistere: l’amore. Un giallo pieno di colpi di scena, in cui Greg e Fabio Troiano, attraverso l’ironia ed una comicità inglese, condurranno lo spettatore in un gioco teatrale estremamente avvincente.