Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Bologna Casalecchio, in entrata, in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, o la stazione di Valsamoggia e Sasso Marconi sulla A1 Milano-Napoli.

Si ricorda che la stessa stazione è chiusa in entrata verso Ancona/Padova, per consentire il completamento delle attività di ripristino dell’infrastruttura in prossimità della stazione di Bologna Casalecchio, a seguito dei danni causati dal maltempo, la riapertura della stazione, in entrata per chi è diretto verso Ancona/Padova, è prevista alle 23:00 di sabato 30 novembre.