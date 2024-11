Sabato 30 novembre 2024, a Casa Corsini (via Statale, 83 a Spezzano), l’incontro di condivisione “Liber3 di essere: aspetti psico-sociali della violenza e prospettive d’azione” chiude la settimana di eventi di sensibilizzazione e approfondimento sulla violenza di genere, gli eventi organizzati a Fiorano Modenese, da uffici comunali e associazioni, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si inseriscono nel calendario di iniziative proposto dai Comuni del Distretto Ceramico, con il coordinamento degli assessorati alle pari opportunità.

Dalle ore 17.30 dialogheranno sul tema Loredana Morena, responsabile del centro antiviolenza Tina; Beatrice Ricci, insegnante ed educatrice sessuo-affettiva; Francesca Rossi, dottoranda in psicologa sociale; Silvia Stefani, ricercatrice in antropologia culturale. L’evento organizzato dalla Collettiva “Oltre la Bolla”, con ingresso libero e gratuito.

Alle ore 18.30 è possibile poi visitare la mostra “Il coraggio delle donne”, a cura dell’Associazione Arte e cultura.