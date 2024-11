Nel corso dei controlli svolti nell’ultimo periodo nei cantieri edili della provincia dai Carabinieri del NIL di Modena con il supporto dei militari del Comando Provinciale di Modena, sono stati deferiti sei datori di lavoro per le violazioni alle norme sulla sicurezza del lavoro ed è stato adottato un provvedimento di sospensione in un cantiere dove era impiegato un lavoratore “in nero”.

In un cantiere edile di Formigine, infatti, è stato riscontrato l’impiego di un lavoratore “in nero” su dieci complessivamente occupati e per questo è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Accertata, inoltre, l’assenza di baraccamenti idonei all’uso dei lavoratori.

In un cantiere edile di Modena, sono stati deferiti due datori di lavoro per l’utilizzo di un ponteggio sprovvisto del progetto e della documentazione rilasciata dal fabbricante. Inoltre all’interno del cantiere è stata riscontrata la mancanza di mezzi di estinzione degli incendi e la presenza di cassetta di primo soccorso con farmaci scaduti di validità.

In un cantiere edile di Spilamberto sono state deferiti tre datori di lavoro per l’utilizzo di un ponteggio non efficacemente assicurato alla struttura, per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e per la mancata verifica della congruità del Piano Operativo di Sicurezza di una delle ditte operanti.

Complessivamente sono state elevate sanzioni pecuniarie pari a circa 30.000 euro.