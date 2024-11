Elisa Iorio con la mente guarda già alle prossime sfide e al traguardo per ora più importante: ristabilire al cento per cento quella caviglia che, però, non le ha impedito di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale femminile di ginnastica artistica.

Elisa è stata ricevuta in Municipio dal sindaco Massimo Mezzetti e dall’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi che l’hanno ringraziata a nome della città per il suo successo olimpionico “frutto di determinazione, talento e volontà”. Un titolo particolarmente importante visto che mancava all’Italia da ben 96 anni.

Sindaco e assessore hanno consegnato a Elisa un “grosso” d’argento e il gagliardetto della città di Modena. Elisa, atleta del gruppo Fiamme Oro della Polizia di Stato, è cresciuta nella società modenese Panaro: “Sono molto felice di essere qui e ricevere questo premio perché Modena mi rappresenta, sono nata qui e in questa città è avvenuta la mia crescita professionale”.

Per Elisa, oltre ai complimenti dei presenti e alle foto di rito, anche uno scatto sul balcone del Municipio con alle spalle il Duomo e la Ghirlandina.