Il Concorso d’Eleganza Trofeo Salvarola Terme si è aggiudicato il premio come “Evento dell’Anno” al “Best in Classic”: il progetto curato dalla redazione di Ruoteclassiche (Editoriale Domus) giunto al quarto anno.

La sua finalità è quella di segnalare e premiare le eccellenze che nel corso degli ultimi dodici mesi, si sono distinte conquistando il cuore degli appassionati e contribuendo alla crescita sociale, culturale ed economica dell’intero settore heritage.

All’evento sono stati proclamati i vincitori delle altre 8 categorie in gara e assegnati 2 premi speciali – alla carriera e al sostenitore del motorismo storico – assegnati dalla redazione di Ruoteclassiche.

Il titolo Auto Classica di Domani è andato alla Bmw Z3 M Roadster; quello di Restauro dell’Anno alla Lancia Fulvia Coupé 1600 HF in gara al Rally di Sanremo del 1972 e quello di Restomod dell’Anno alla Delta Evo Martini Racing. Nella Categoria Reloaded – che comprendeva modelli attuali fortemente legati al passato – Marko Makaus ha consegnato il premio a Alejandro Mesonero Romanos, head of design Alfa Romeo per la nuova 33 Stradale.

Il Premio Speciale alla Carriera è andato a Giampaolo Dallara e l’altro Premio Speciale (quello al Sostenitore del Motorismo Storico) a Giovanni Battista Tombolato.

Per Ruoteclassiche il Club dell’Anno è stato il Fiat 500 Club Italia e l’Evento dell’Anno il Concorso d’Eleganza Trofeo Salvarola Terme. Gara dell’Anno è stata invece la Coppa Milano-Sanremo.