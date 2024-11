Illustrato durante la seduta dell’ultimo Consiglio Comunale il DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025 – 2027.

“Abbiamo tradotto il programma elettorale in Linee Programmatiche di Mandato – spiegano il Sindaco Massimo Glielmi e l’Assessore al Bilancio Niccolò Morselli – declinandole nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal quale discenderà il bilancio triennale. Con l’approvazione del DUP nella seduta di dicembre da parte del Consiglio Comunale, il Comune di Spilamberto adotta lo strumento principale di pianificazione per i prossimi cinque anni. Questo documento strategico risponde concretamente alle esigenze della collettività, raccogliendo in sé il nostro programma amministrativo, per cui abbiamo chiesto e ricevuto la fiducia degli spilambertesi. Il DUP rappresenta, così, non solo un quadro di riferimento operativo, ma anche la realizzazione di una visione condivisa, nata durante la campagna elettorale e oggi orientata a trasformare, in modo pianificato, le promesse in realtà. Nello specifico, il DUP si articola in due componenti, strategica e operativa, permettendo una programmazione trasparente e misurabile delle azioni amministrative. Grazie a questa struttura, ogni cittadino può monitorare l’avanzamento dei progetti e vedere gli obiettivi concreti che intendiamo raggiungere. Lo scopo è costruire un dialogo continuo e responsabile, in cui trasparenza e comunicazione costante siano il fondamento di un rapporto di fiducia reciproca tra Amministrazione e Cittadinanza”.

Durante il Consiglio Comunale presentato anche il Bilancio di Previsione per il 2025. La spesa corrente ammonterà a 9.128.904 euro; gli investimenti 6.307.415 euro; trasferimenti all’Unione Terre di Castelli 3.110.434 euro, circa un terzo del bilancio corrente del Comune.

Nel 2025 continueranno gli investimenti sul territorio: sta procedendo il cantiere per la realizzazione della nuova palestra all’interno del Centro Sportivo 1° Maggio. Il primo stralcio è concluso, ha avuto un costo indicativo di 1 milione di euro ed è stato finanziato con risorse di privati come opera di compensazione e con risorse del Comune. I lavori del secondo stralcio, per un importo complessivo di 1.700.000 euro, saranno finanziati con risorse proprie e con un mutuo a tasso 0 di 700.000 euro ottenuto dal Credito Sportivo negli anni passati. In dirittura di arrivo anche i lavori per la realizzazione del Centro Polifunzionale per le famiglie a San Vito. Con questo progetto si andrà ad arricchire l’area del Parco del Guerro di San Vito con nuovi spazi polifunzionali volti ad incentivare l’aggregazione sociale. A più di metà anche i lavori di costruzione della nuova struttura all’interno del cortile dell’Istituto Comprensivo Fabriani, che servirà come mensa e per attività didattiche. Nell’ambito dell’edilizia scolastica ricordiamo poi il rifacimento della copertura del Nido le Margherite, quasi ultimato e l’intervento per l’efficientamento energetico della Scuola Don Bondi che comporterà un notevole risparmio sull’illuminazione (circa il 48%). Molta importanza anche alla mobilità sostenibile: conclusi i lavori relativi alla ciclabile che dalla scuola Rodari prosegue fino fino all’intersezione con la SP 16; in corso il percorso per l’avvio del cantiere relativo al tratto ciclopedonale sulla via Vignolese e alla pista ciclabile in via San Vito. Tra le opere in partenza nel 2025 ricordiamo inoltre: la progettazione e il primo stralcio del nuovo Museo Archeologico in via Casali (100.000 euro); la riqualificazione di una porzione dell’ex – Rinascita per lo spostamento qui della farmacia comunale (50.000 euro) e la rotatoria tra via S. Liberata e la SP 623 (50.000 euro).

“Il bilancio del Comune di Spilamberto è un bilancio virtuoso e solido – spiega l’Assessore al Bilancio Niccolò Morselli – l’indebitamento pro capite è contenuto e il recupero dell’evasione continua a portare risorse importanti. Un bilancio può sembrare qualcosa di arido, un documento burocratico complicato fatto solo di numeri. In realtà, è la progettualità della comunità e l’insieme degli obiettivi dell’Amministrazione per soddisfare i bisogni dei cittadini. Il nostro bilancio rivela l’identità di Spilamberto: ci sono gli eventi, primo fra tutti la Fiera di San Giovanni, ci sono gli impianti sportivi, ci sono le opere pubbliche che avanzano, come la palestra del Primo Maggio e il Centro Polifunzionale di San Vito, ci sono la cura e la manutenzione del nostro paese, ci sono le scuole in cui studiano i nostri ragazzi, soprattutto quelli più svantaggiati e che necessitano di maggiori attenzioni. C’è tutta la nostra comunità. Quest’anno in particolare, abbiamo dovuto fare i conti con tagli più vigorosi del Governo (nel 2025 arrivano a -60.255 euro) e con la spesa sempre in aumento (già da diversi anni) per l’integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, sempre per sopperire alle carenze di organico dei docenti statali di sostegno. La tutela delle fasce più vulnerabili resta però la nostra assoluta priorità”.

La discussione del bilancio 2025 si svolgerà lunedì 16 dicembre, alle 20, allo Spazio Eventi L. Famigli.