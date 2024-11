A partire da oggi venerdì 28 novembre, nel territorio comunale di Soliera, è in programma un corposo pacchetto di interventi di potatura degli alberi, compreso l’abbattimento di una sola pianta ammalorata e a forte rischio caduta. In totale saranno oltre 450 le piante potate.

Gli interventi, che proseguiranno anche la prossima settimana, interesseranno svariati luoghi del territorio comunale, sia nel capoluogo che nelle frazioni: sia va dal parco della Resistenza al parco Campori, da via Falcone-Borsellino a via Guido Rossa. E ancora si interverrà lungo via Carlo Alberto dalla Chiesa, via Pio La Torre, via Farini, via Volta, via Italia, nel parcheggio di via Paganini e nel cortile della Croce Blu, in via Fratelli Cervi, in via Arginetto, in via Della Zuanna e in via Petrarca. La prossima settimana, sempre che le condizioni meteo siano favorevoli, le potature interesseranno anche il quartiere di Limidi Verde.

“La manutenzione delle piante”, spiega l’assessore comunale all’Ambiente Gianni Monari, “continua a concretizzarsi con puntualità. Si tratta di interventi che garantiscono la buona salute del patrimonio arboreo solierese, assicurandone anche la messa in sicurezza ai fini dell’incolumità pubblica”.

(Nella foto, il grande cedro in piazza della Repubblica, di fronte all’ingresso del municipio)