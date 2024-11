Parlare alle nuove generazioni di legalità, con riferimento anche ai comportamenti e alle scelte quotidiane ispirate alla legalità stessa e al rispetto della convivenza civile. È questo l’obiettivo del convegno “Baluardi di legalità”, organizzato lunedì 2 dicembre (ore 9.45-12.30) presso nell’Auditorium del Centro internazionale Malaguzzi dal Comune di Reggio Emilia insieme a Unimore e in collaborazione con la Consulta della Legalità.

All’evento interviene Pierpaolo Bruni, magistrato oggi a capo della Procura di Santa Maria Capua Vetere, una delle Procure più importanti in Italia, in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Bruni è fra i più determinati magistrati che si siano distinti nella lotta all’illegalità e al contrasto alle cosche della ‘ndrangheta, infliggendo colpi durissimi alle organizzazioni criminali calabresi, da cui è costantemente minacciato. La sua presenza potrà quindi rappresentare uno stimolo e un esempio per le giovani generazioni.

Dialogheranno con lui il magistrato Calogero Gaetano Paci, procuratore della Repubblica di Reggio Emilia, e la professoressa di diritto processuale civile Chiara Spaccapelo, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’incontro sarà introdotto dal sindaco di Reggio Marco Massari, da Marwa Mahmoud, assessora alle Politiche educative, e da Francesca Bedogni, vicepresidente della Provincia con delega alla scuola.

L’incontro, aperto al pubblico, si rivolge in particolare agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo e agli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, poiché sarà occasione per mettere in luce anche i percorsi professionali e di studio legati alle discipline giuridiche.

A termine degli interventi, sarà possibile, per i ragazzi, porre delle domande o esprimere le proprie considerazioni.