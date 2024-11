Nuovo appuntamento di beneficenza per il gruppo Facebook “Modena Commerciale Aiutiamoci”, nato durante la pandemia per dare visibilità alle imprese e sin dall’inizio impegnato in attività di beneficenza rivolte sia agli enti ospedalieri di Modena, sia al sostegno delle comunità romagnole colpite dalla alluvione del 2023. Le precedenti iniziative a favore dell’oncoematologia pediatrica, della senologia oncologica e della pediatria ci hanno visto contribuire all’acquisto di apparecchiature riabilitative, di diagnosi e di cura.

L’obiettivo della serata che si terrà domani, sabato 30 novembre, presso la Florim Gallery di Florim Ceramiche, si muoverà appunto nel segno del sostegno delle attività sanitarie del Policlinico di Modena. Le somme raccolte, infatti, questa volta saranno finalizzate all’acquisto dispositivi diagnostici per ecografia e per isteroscopia per il monitoraggio e diagnosi precoce nella Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Modena, diretta dal Prof. Antonio La Marca.

Anche se gli obiettivi sono ambiziosi, il gruppo “Modena Commerciale Aiutiamoci” è fiducioso di poterli raggiungere anche quest’anno, considerando il sold out degli oltre 300 posti raggiunto già a pochi giorni l’apertura delle iscrizioni e che gli ospiti potranno partecipare alla raccolta fondi grazie alle lotterie e all’asta di beneficenza (tra le quali si annoverano oggetti d’arte, maglie donate da atleti di Inter, Milan e Juventus, poi quadri, orologi e preziosi, oltre a tanto altro, per più di 150 premi), oltre che con erogazioni liberali.

Ad animare la serata sarà un amico di lunga data di “Modena Commerciale Aiutiamoci”, Andrea Barbi, oltre alla guest star Johnson Righeira, il cui intervento ricreerà il clima delle estati degli anni ’80.

La serata non si sarebbe svolta senza il fattivo contributo di tante imprese del territorio e la collaborazione di istituzioni come il Comune di Modena, l’Asl di Modena e CNA, che danno il loro patrocinio all’iniziativa.