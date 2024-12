Prenotare un appuntamento, inviare una segnalazione, attivare lo SPID e la Carta d’Identità Elettronica, creare e accedere al Fascicolo sanitario elettronico. Questi sono solo alcuni dei servizi messi a disposizione dal punto Digitale Facile, centro di facilitazione digitale in cui cittadine e cittadini possono ricevere gratuitamente supporto nel percorso di superamento del divario digitale, presente dallo scorso luglio a Campogalliano, in piazza Vittorio Emanuele II.

Per presentare il nuovo servizio, mercoledì 4 dicembre alle 17 il Museo della Bilancia ospiterà un primo incontro di formazione dedicato allo SPID, per spiegare a cosa serve, dove utilizzarlo e come richiederlo. Per iscriversi, è necessario chiamare il numero 3384312304 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure on line al link www.terredargine.it/servizi-informativi/digitale-facile/corsi-di-formazione-digitale/.

“Il servizio di facilitatore digitale rappresenta un supporto prezioso per aiutare i cittadini a orientarsi nel complesso mondo delle tecnologie digitali. Questo servizio non solo agevola l’accesso alle tecnologie – spiega Damiano Pietri, Vicesindaco e Assessore alla Transizione energetica e digitale –, ma offre anche assistenza concreta alle famiglie con figli in età preadolescenziale e adolescenziale, ad esempio nell’uso di applicazioni per il controllo parentale. Il facilitatore digitale, quindi, è una risorsa essenziale per accompagnare i cittadini verso un uso consapevole e corretto delle tecnologie disponibili”.

Nel punto Digitale Facile si possono ricevere servizi di facilitazione digitale, come la formazione e l’assistenza personalizzata individuale, per accompagnare la comunità nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati, secondo le esigenze specifiche e le competenze di partenza. L’obiettivo dei servizi di facilitazione digitale è quello di concorrere all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il diritto di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

I Punti Digitale Facile sono gestiti in co-progettazione dall’Unione delle Terre d’Argine e da quattro Enti del Terzo Settore (ETS), individuati con un avviso pubblico: CSV Terre Estensi (ente capofila), ANS Anziani e Non Solo, Cooperativa Il Mantello e Circolo la Fontana di Fossoli.

I prossimi appuntamenti formativi saranno il 22 gennaio a Saliceto Buzzalino sul Fascicolo Sanitario Elettronico (alle 17 presso il circolo ARCI Contrada dei Pio) e il 12 febbraio a Panzano su WhatsApp (alle 17 al circolo La Griglia).