Schlein “C’è voglia di unità, serve un progetto coerente”

ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio Alleanza Verdi e Sinistra per il rapporto leale che abbiamo costruito in questi mesi di lavoro. Un rapporto che vogliamo sempre più stretto, che ci ha portato a vincere in Emilia Romagna e in Umbria. Vi ringrazio anche per questo afflato unitario, che ci ha permesso di crescere”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein nel suo intervento all’assemblea nazionale di Europa Verde.

“La sentiamo questa voglia di unità nelle piazze – ha aggiunto -. L’unità non è un valore a tutti i costi, ma lo è se riesce a raccogliersi attorno a un progetto coerente, a un programma definito e a valori condivisi”.

“Non abbiamo scadenze elettorali – ha sottolineato -, dobbiamo usare bene il tempo e dobbiamo usarlo insieme. Mobilitiamoci insieme. Noi ci siamo e ci saremo per tenere sempre più stretto il filo che ci tiene tra di noi. Serve un luogo dove comporre le differenze e costruire l’alternativa”. “Il Paese – ha aggiunto – ci chiedo uno spirito unitario. La nostra disponibilità c’è. Una sintesi per combattere le destra la troviamo”.

