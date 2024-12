Domani, martedì 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità e le scuole superiori di Guastalla visiteranno, domani stesso e la prossima settimana, i due servizi guastallesi gestiti dalla Coop. ANFFAS Dimensione Uomo: il Centro Socio-Occupazionale in via San Giuserppe e il Centro Diurno (ex Nizzola)

La Coop. ANFFAS coglie l’occasione di questa ricorrenza per promuovere una raccolta fondi finalizzata ad acquistare attrezzature necessarie ad accogliere adeguatamente gli ospiti.

“La Cooperativa Anffas – spiega il presidente Paolo Gozzi – promuove esperienze con l’obbiettivo di superare limiti culturali, strutturali e tutte le condizioni che impediscono l’inclusione delle persone fragili. A seguito dei bisogni evidenziati alle famiglie, è necessario allestire 4 posti letto da destinare al Durante Dopo di Noi per poter sperimentare esperienze di vita e offrire momenti di sollievo ovvero iniziare a riflettere, già attraverso l’esperienza del “durante noi”, di quale futuro si immaginano per i loro famigliari”.



È fondamentale raggiungere l’obiettivo della raccolta, ovvero la cifra intera di 10mila euro, non solo una parte. Lo prevede il progetto che ha vinto la call COOPERA crowdfunding edition.

“Con l’aiuto dei donatori possiamo raggiungere lo scopo e consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, su base di uguaglianza con gli altri, garantendo l’accesso ad un ambiente adeguato ai propri bisogni” continua Gozzi.

La Coop.va ANFFAS Servizi “Dimensione Uomo” di Guastalla appartiene alla grande famiglia ANFFAS, radicata sull’intero territorio nazionale con 181 associazioni locali, 16 organismi regionali e 45 Autonomi enti. È stata fondata nel 1991 da genitori, operatori e volontari appartenenti all’associazione locale ANFFAS GUASTALLA APS, e gestisce servizi diurni per persone disabili adulte e negli anni ha dato vita a progetti per il “Dopo di Noi” e “Durante Noi”.

“Ora dobbiamo partire con una nuova esperienza. Con i 10.000 € che raccoglieremo potremo acquistare attrezzature necessarie ad accogliere adeguatamente gli ospiti. Servono 1 letto ortopedico attrezzato per ospiti dal costo 3325,00 €, 1 sollevatore passivo completo di imbragature dal costo 1500,00 €, 1 deambulatore 1048,00 €, 1 barella doccia dal costo di 3876,00 €, 1 tavolo multifunzione dal costo di 320,00 €. Abbiamo necessita di far fronte a episodi di emergenza, che sono già successi e i famigliari si sono ritrovati con problemi di salute tali da non poter accudire il proprio congiunto”.

Queste situazioni hanno evidenziato la necessità di avviare un progetto che offra la possibilità di attivare sollievi durante i fine settimana o in momenti di criticità ed evitare di rivolgersi a strutture non adeguate (Case di Riposo per anziani) o in luoghi lontani dall’abituale contesto di vita della persona fragile.

Inoltre cogliere l’opportunità di dar vita a percorsi di vita indipendente per le persone con Disabilità del territorio della Bassa Reggiana offrendo la possibilità alla famiglia di riflettere ed elaborare, attraverso l’esperienza del Durante Noi, la consapevolezza di quale futuro si immaginano per i loro congiunti e alla persona con disabilità di sperimentarsi con gradualità all’eventualità di non poter restare con la famiglia d’origine.

Al progetto sono interessati tutti i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana e il Comune di Guastalla, sul cui territorio si trova l’immobile, ha dato garanzia che parteciperà economicamente facendo una donazione in memoria di un ospite scomparso di recente.

Fra i donatori del progetto, figurano Emilbanca, Conad Guastalla, Unione Bassa Reggiana e Sabar.

Maggiori info: https://www.ideaginger.it/progetti/oltre-il-limite-esperienze-inclusive-per-persone-con-disabilita.html