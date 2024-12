Cinque ragazzi feriti, tra questi tre ragazze minorenni, in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 17:00 quando, per cause in corso di accertamento, l’autovettura sulla quale viaggiano i giovani, è uscita di strada sulla Provinciale Sillaro a Monterenzio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze e l’elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco e ai carabinieri. Tutti con ferite di media gravità, i ragazzi sono stati ricoverati tra il Maggiore di Bologna e l’Ospedale di Imola.