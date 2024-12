Reduce dallo straordinario successo del tour estivo Max Giusti porterà il suo one man show “Bollicine” al Teatro Comunale di Carpi mercoledì 4 dicembre alle ore 21:00.

Bollicine perché Max vuole “stapparsi”, sprigionare tutta la sua energia e tirare fuori i pensieri accumulati in questi anni di “silenzio”. Max ha capito che le cose vanno dette, chiare e tonde, senza filtri. Ed è così che all’apice della sua maturità, personale e professionale, Max è pronto a dire le sue verità più scomode: i danni che ha creato il patriarcato alle donne ma anche agli stessi uomini, l’amore che è sempre più a tempo determinato, crescere figli con in testa dei modelli totalmente superati, essere un volto tv quando tutti dicono di guardare solo le serie, e tanto altro…

Max è sempre attuale, virale. Continua a collezionare milioni di views sul web ed è un punto riferimento per la comicità televisiva da “Il Gialappa’s show” a “Che Tempo che fa”. Per questo in “Bollicine” non mancheranno le sue parodie cult e i suoi brillanti personaggi: Aurelio De Laurentiis e Alessandro Borghese.