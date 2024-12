Questa mattina, presso la Sala Matrimoni in via Fenuzzi, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’8° Festival SportivaMente, organizzato da Fuori Campo 11 ASD.

Hanno partecipato la Vicesindaca del Comune di Sassuolo Serena Lenzotti, la responsabile delle Scuole Parco Ducale di Sassuolo, l’atleta paralimpica Rita Cuccuru, Max, capitano del Dream Team Bowling Formigine e Paolo Zarzana, responsabile della formazione del CSI comitato di Modena.

Ciascuno ha condiviso la propria esperienza al fianco di Fuori Campo 11 rilanciando gli appuntamenti aperti gratuitamente alla comunità nel corso del festival.

La presidente di Fuori Campo 11 ASD Barbara Fontanesi e Franco Cosmai, presentando il programma completo del festival, hanno espresso gratitudine verso enti e istituzioni, evidenziando come quest’ultimo sia cresciuto nel tempo.

Nato come evento locale, è ora un appuntamento di rilievo che si estende su un’intera settimana tra Sassuolo, Formigine e Modena coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini.

Il Festival SportivaMente celebra lo sport come ponte tra le differenze, offrendo un palinsesto che unisce competizione, inclusione e divertimento. Gli eventi in programma sono ad accesso gratuito e rivolti a tutta la comunità.

Il festival prenderà il via domani, 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per la promozione di valori fondamentali attraverso lo sport.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma visitate il sito ufficiale fuoricampo11.it e seguiteci sui nostri canali social.