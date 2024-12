Questa volta è stata una sala giochi in zona Arcoveggio ad essere finita nel mirino della Polizia Locale. Giovedì scorso infatti, nell’ambito dei servizi programmati al contrasto della ludopatia per verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco che impone lo spegnimento delle macchine tra le 13 e le 17, gli agenti del reparto di Polizia Commerciale, entrati nella sala giochi, hanno sorpreso regolarmente in funzione 74 VLT (Video Lottery Terminal) in orario non consentito. Gli operatori hanno quindi provveduto a sanzionare per un ammontare di oltre 12 mila euro.