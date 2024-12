Sei mesi di giunta, oltre 9 milioni di investimenti solo per quel che riguarda scuole e sport. È questo il bilancio di questo primo semestre di amministrazione a Novellara, che ha visto l’avvio, e in diversi casi anche la conclusione, di cantieri per importanti interventi di manutenzione e riqualificazione di diverse strutture sul territorio.

Una serie di lavori per un investimento totale di quasi 9milioni e 167mila euro: 6milioni e 275mila euro da fondi del PNRR e dal FOI, mentre la quota restante (circa 2milioni e 893mila euro) provengono dalle casse comunali.

Nel dettaglio, sono stati avviati a giugno 2024 i lavori di rifacimento della centrale di filtrazione delle vasche estive della piscina comunale. L’intervento, da 360.000 euro, è finanziato con fondi comunali.

In estate sono stati realizzati gli interventi di manutenzione per l’adeguamento antincendio e sicurezza delle scuole elementari per un totale di 15.000 euro. Si stanno valutando altri interventi utili a migliorare l’adeguamento antincendio per ulteriori 15.000 euro.

Per la mensa scolastica si è aperto un cantiere da 2,5 milioni di euro, finanziati per 1.582.400€ con fondi PNRR, 158.240€ da Foi e 759.360€ da fondi comunali. Il cantiere è in fase di conclusione.

Fondi PNRR copriranno la riqualificazione architettonica e funzionale delle palestre scolastiche in via Novy Jicin: miglioramento sismico, messa in sicurezza ed adeguamento impiantistico, efficientamento energetico. Importo totale 2,4 milioni di euro di cui 1.945.000 euro di fondi PNRR, 411.107,85 euro da FOI e 43.892,15 euro da fondi comunali.

Partiti anche i lavori di riqualificazione energetica ed il miglioramento sismico del plesso scolastico di via Novy Jicin. Investimento di 3.250.000,00 euro: 1.967.500 garantiti da fondi europei di sviluppo regionale (FESR), altri 210.000 euro da conto termico 2.0, il resto da fondi comunali.

L’intervento sulla Arcobaleno prevede lavori di recupero edilizio e consolidamento del fondale. L’intervento da 430.000 euro è finanziato con un mutuo e risorse dell’amministrazione. Gli alunni sono stati trasferiti temporaneamente in via Falasca dove si è reso necessario acquistare una parete attrezzata per suddividere la piazza della scuola (euro 10.614).

È prevista l’installazione di una tettoia per l’ingresso posteriore del nido Aquilone. I lavori sono in programma entro gennaio 2025 e costeranno circa 6.000 euro.

Sono stati concentrati nell’estate 2024 i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi della palestra blu in via Novy Jicin che hanno incluso opere edili e impiantistiche, oltre al rifacimento della pavimentazione di gioco. Costo complessivo 180.000 euro finanziati dal Comune.

“Nei primi mesi di insediamento – ha dichiarato Gian Luca Arcetti, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici – abbiamo messo in movimento molti cantieri, mentre ne abbiamo ereditati altri dalla precedente amministrazione. Si tratta di interventi importanti, mirati a garantire il benessere degli studenti e l’accesso allo sport per tutti, particolarmente i giovani. Sport e istruzione sono due dei valori fondamentali per creare comunità e favorire una maggiore qualità della vita ai nostri concittadini”.