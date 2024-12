Nel corso del 2024 la studentessa Unimore Margherita Laganà, iscritta al corso di laurea magistrale LACOM – Languages for communication in international enterprises and organizations del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, è stata selezionata per ricoprire il ruolo di “EU Career Student Ambassador”.

Dal 4 al 6 ottobre scorsi, durante un soggiorno a Bruxelles organizzato dall’EPSO, l’ufficio di selezione del personale per le istituzioni europee, ha avuto l’opportunità di partecipare a una sessione di training in cui sono state fornite tutte le informazioni necessarie per comprendere come organizzare la sua attività presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

“Questo ruolo, che ricoprirò fino a luglio 2025, mi permetterà di dedicarmi alla promozione delle opportunità di carriera nell’Unione Europea tra gli studenti e le studentesse della nostra università. Si tratta di un’occasione unica per entrare a contatto con quell’entità che spesso percepiamo come troppo astratta e distante da noi. L’UE è molto più vicina di quanto crediamo e il mio compito è proprio quello di fare capire agli altri studenti e studentesse quanto sia facile entrare a far parte delle istituzioni europee”.

Con queste parole Margherita ha descritto l’importanza del suo ruolo di promozione delle posizioni lavorative e di tirocinio disponibili a livello europeo. In particolare, si tratta di partecipare ed organizzare eventi pensati per informare e coinvolgere gli studenti riguardo le opportunità di carriera all’interno delle istituzioni europee, stimolando il loro interesse per una carriera internazionale e contribuendo a rendere l’Unione Europea un’opzione concreta per il futuro professionale di molti giovani.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Instagram “@eucareers.italy”, gestita da Margherita in collaborazione con gli altri ambasciatori italiani.