Angelin Preljocaj, uno dei coreografi più conosciuti al mondo, è venuto a Modena per seguire la prima italiana del suo ultimo spettacolo. “Sono venuto da Aix-en-Provence e sono molto contento di essere a Modena con la mia compagnia per danzare questo programma che si intitola ‘Requiems’. Ovviamente lo spettacolo fa riferimento alla morte ma in realtà parla della vita, della vitalità, del piacere di essere vivi e di continuare a far vivere la memoria di coloro che abbiamo amato”.