Prosegue la stagione del Teatro Bismantova, che propone un nuovo appuntamento di spessore venerdì, 6 dicembre, alle ore 21. Uno spettacolo dedicato alla figura del segretario del partito socialista e deputato di cui nel 2024 ricorre il centenario della morte. L’affaire Matteotti è uno spettacolo di e con Marco Andorno, ideato da Aldo Pasquero, Fabio Fiore, Giuseppe Morrone, Marco Andorno con la consulenza storica di Fabio Fiore, prodotto da Faber Teater.

Il 10 giugno 1924 Matteotti esce di casa per andare in Parlamento, il suo cadavere verrà trovato due mesi dopo, a ferragosto, nella campagna romana. Il delitto suscita un’enorme impressione in tutta Italia, mette in difficoltà Mussolini, e per un momento la storia potrebbe prendere un’altra direzione. Uno spettacolo per riflettere su alcuni meccanismi del potere.

Ma un altro appuntamento è previsto in teatro anche sabato, 7 dicembre: La mamma è sempre la mamma è il titolo dello spettacolo – saggio della Compagnia Teatro Bismantova, per la regia di Marina Coli che andrà in scena alle ore 17.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522 614078, mail biglietteria@teatrobismantova.it, www.teatrobismantova.it.