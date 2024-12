“Creature viaggianti”: a Maranello in occasione del Festival delle Migrazioni un laboratorio per bambini e bambine e uno spettacolo per tutti. Venerdì 6 dicembre alla Biblioteca Mabic appuntamento con Roberta Biagiarelli (narratrice), Claudia Losi (artista) e Daniele Rossi (musicista) per un pomeriggio di attività creative: alle ore 17 un laboratorio per bambini per “trasformare la carta in persone in cammino che fanno battere il cuore e attraversano confini”, alle 18 spettacolo di ombre e parole con musica dal vivo a segnare il passo delle persone in viaggio nel vasto mondo.

Evento aperto a tutti, consigliato per bambini e bambine dai 9 anni. Ingresso libero.