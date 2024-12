Un aperitivo in centro come occasione per fare un bilancio dell’anno che sta per concludersi e per riflettere su nuove iniziative per un paese sempre più inclusivo. Venerdì 6 dicembre appuntamento alle 18.30 presso la tensostruttura di piazza Cavazzuti a Castelnuovo Rangone per l’apericena “all inclusi(ve)”, una festa rivolta a ragazze e ragazzi delle scuole medie e superiori di Castelnuovo e Montale, a chiusura di un anno di progetti sociali, culturali e sportivi.

Nel corso della serata verranno proposte attività inclusive da parte del Gruppo Scout Agesci di Castelnuovo Rangone e verrà offerto un buffet. L’iniziativa fa parte del progetto Reattivamente 2.0, che coinvolge associazioni ed enti del territorio e il Comune di Castelnuovo Rangone, ed è sostenuto dal bando Personae di Fondazione di Modena.