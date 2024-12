15 studenti delle scuole superiori di Sassuolo sono stati premiati per merito dalla Fondazione BSGSP e dal Banco Bpm. Il premio “Con merito” è stato assegnato ieri, nel corso di una cerimonia al Teatro San Carlo, davanti a un foltissimo pubblico di famiglie, docenti e amministratori.

I premi sono stati conferiti agli studenti neodiplomati delle superiori che si sono impegnati, non solo raggiungendo buoni risultati scolastici ma anche collaborando attivamente alla vita della scuola. I dirigenti della banca e della fondazione hanno sottolineato l’apporto fondamentali che i giovani, con il loro impegno e i loro meriti, posso dare per affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro, come la crescente digitalizzazione e i cambiamenti nel mondo del lavoro, il deperimento del divario di genere, l valorizzazione dei talenti.

“Giovani che sono un orgoglio per il nostro distretto, e da cui ci aspettiamo grandi cose!”, sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo Maria Savigni, presente alla cerimonia.