C’è Lupo Alberto che soffia sulle 50 candeline della suta torta di compleanno. Ma c’è anche la commedia dialettale ed i babbi Natale in giro per le strade del centro storico. Il mercatino, il concerto contro la guerra con le illustrazioni e gli slogan pacifisti come se gli anni ’60 e lo spirito di Woodstock fossero ritornati improvvisamente. E, ancora, La Tempesta di Shakespeare e il Pac Man, i sapori d’autunno e la via Crucis di Claudia Salvadori. Non c’è nemmeno un momento di pausa nel programma del weekend in centro a Correggio, con una serie di iniziative davvero da non perdere.

Sabato 7 arriva il Mercatino di Natale e degli artisti dell’ingegno. Organizzato dalla Pro Loco, il mercatino offre idee regale per il Natale in arrivo, ma anche la possibilità di sbirciare le vetrine del centro storico per provare a trovare soluzioni interessanti per le festività imminenti. Ma, tra un Babbo Natale e l’altro, in caso di appetito si può approfittare dello stand Sapori d’autunno, aperto anche domenica 8 in Corso Mazzini, con i prodotti della nostra tradizione enogastronomica.

Prodotti della tradizione, in questo caso ludo-digitale, sono anche quelli in mostra nella sala espositiva di Palazzo Contarelli: sabato 7 e domenica 8 arriva infatti “Retro Correggio Invaders”. Organizzato da Pro Loco, l’evento mette in mostra alcuni dei videogiochi più iconici della nostra storia: dal Pac Man a Space Invaders, passando per tantissimi altri giochi scolpiti nella memoria di chi, per giocare, doveva prima acquistare i gettoni dal gestore dei videogames.

Sempre sabato 7, intorno alle 15, alla Sala Putti di Palazzo Principi si spengono le 50 candeline sulla torta di compleanno di uno dei personaggi più amati dei fumetti italiani: alla presenza del suo creatore, il correggese d’adozione Silver, Lupo Alberto festeggia il mezzo secolo di fortunatissima vita con una mostra aperta anche domenica 8. Sempre a Palazzo Principi, continua la mostra inaugurata la settimana scorsa e che ha già visto una considerevole partecipazione di pubblico: Be my voice – la via Crucis di Claudia Salvadori sarà aperta al pubblico con le sue intensissime opere.

Nella giornata di sabato 7 sarà possibile avvistare il vecchio vestito di rosso con barba bianca e doni anche presso Il cortile di Babbo Natale, laboratori, i momenti di gioco e letture gratuite e ad ingresso libero in via Antonioli dalle 16 alle 19.

Debutta nella stessa giornata, presso il negozio ex Manila, il laboratorio socio-occupazionale DO-Mani che sarà aperto tutto il mese. DO-Mani offre l’occasione perfetta per fare regali natalizi originali e, al contempo, sostenere il progetto e le attività che vengono svolte con i ragazzi.

Sempre sabato 7, alle 17:30, nell’ambito della mostra “Disertiamo la guerra. Disarmiamo il linguaggio”, al Caffè Politeama, Fuck War, call for artists 2024, incontro con Sara Manfredi e Flavia Tommasini del collettivo CHEAP di Bologna. A seguire,

concerto dei musicisti correggesi che si esibiranno nella reinterpretazione di canzoni italiane contro la guerra.

Per chi ama il teatro, sabato 7 sera all’Asioli la la commedia ” Treì sorèli fòra ed Tèsta” proposta dalla Compagnia Teatro Nuovo di Scandiano. Inizio spettacolo 20.30. Costo biglietto intero €10 ingresso gratuito fino a 15 anni, il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Mentre al Teatro di Mandriolo è in programma “La tempesta” di William Shakespeare.



Domenica 8, oltre a tutte le attività iniziate già il sabato, il programma prevede anche Happy Birthday La Zecca – La festa prima delle Feste, tra degustazione di vini, panettoni, aperitivi e musica dal vivo e con i Dj. Da non perdere anche il Mercatale, ovvero il mercato dei bambini, organizzato da Pro Loco, che sarà attivo per tutto il giorno sotto ai portici di Corso Mazzini.