L’Associazione Terre dei Boiardo, il suo Presidente Alessandro Mattioli e le sue due vice Presidenti Milena Pioppi e Katia Merli aderiscono all’iniziativa a favore della radiologia dell’ospedale Magati di Scandiano partecipando alla cena di raccolta fondi che si svolgerà giovedì 12 dicembre presso il circolo “I Colli” di San Ruffino di Scandiano.

Sin dalla sua nascita avvenuta nello scorso mese di luglio l’Associazione che raccoglie aderenti e simpatizzanti delle liste civiche e di centrodestra del comprensorio ceramiche reggiano ha tra i suoi primi obiettivi la tutela della sanità locale ed una spiccata vocazione al sostegno delle categorie sociali più deboli ed alla socio assistenza.

Pertanto tra le missioni dell’associazione, vi è la difesa strenua dell’ospedale Cesare Magati dei suoi reparti specialistici e del Pronto Soccorso scandianese.

Da qui l’annuncio che l’associazione guidata da Alessandro Mattioli già consigliere comunale a Scandiano si prodigherà con ogni sforzo sin da oggi per raccogliere le firme a difesa del Pronto Soccorso locale insieme al gruppo consiliare Uniti per Scandiano ed a tutti gli altri gruppi del comprensorio ceramiche che hanno a cuore questa importantissima battaglia.

La sanità locale in questi anni nei nostri territori è stata smantellata dalla sinistra noi ci schieriamo in prima fila per tutelarla e partecipiamo numerosi ad eventi come quello di giovedì 12 dicembre con l’obiettivo di sostenere un servizio che la gente del distretto ceramiche reggiano vuole potenziare.