Gli esperti della fertilità si riuniscono a Modena oggi e domani (5 e 6 dicembre) per il Congresso “The Fertility Doctor’s Locker”, che si tiene presso l’Hotel RMH Modena Raffaello e che si concentrerà sulle più recenti innovazioni e sfide nel campo della medicina riproduttiva. Si tratta di un evento di altissimo profilo scientifico che riunisce i massimi esperti del settore per discutere e condividere nuove conoscenze sul trattamento dell’infertilità e tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

L’organizzazione dell’evento è stata curata dal prof. Antonio La Marca, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia e dal dott. Simone Giulini, Responsabile del Centro di Procreazione Medicalmente assistita del Policlinico.

Il congresso “The Fertility Doctor’s Locker” rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti i professionisti della medicina riproduttiva, un’occasione per aggiornarsi sulle ultime novità e confrontarsi con colleghi di fama internazionale. Con un programma ricco e variegato, l’evento si propone di offrire una panoramica completa delle sfide e opportunità future nel trattamento dell’infertilità. Durante le due giornate di congresso, saranno trattati temi cruciali come le nuove frontiere della maturazione in vitro, l’interazione tra l’ambiente uterino e l’embrione, e le sfide legate alla morfologia dell’utero e al suo impatto sulla fertilità. Il congresso rappresenta un’occasione unica per approfondire le ultime scoperte scientifiche e migliorare le pratiche cliniche nell’ambito della fertilità.

La prima giornata vede due sessioni dedicate alle novità in termini di stimolazione ovarica aggiornate alle più recenti evidenze. Vengono esplorate le tendenze emergenti della maturazione in vitro e il supporto dell’ovulazione. Nel pomeriggio, si discuteranno le opzioni terapeutiche per i pazienti con prognosi sfavorevole. Seguirà una sessione dedicata ai primi giorni dello sviluppo dell’embrione umano, con focus su genetica, prognosi precoce e il ruolo degli estrogeni.

La seconda giornata si aprirà con una sessione dedicata alla patologia uterina, con particolare attenzione alle nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche come la miolisi interstiziale per i fibromi e la correzione delle anomalie uterine. Seguirà una discussione sull’efficacia della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) nei pazienti affetti da endometriosi e adenomiosi, e sul trattamento medico e chirurgico prima della PMA.A conclusione, un update sul dialogo tra embrione ed endometrio, il ruolo del microbioma e le cause dei fallimenti d’impianto ricorrenti.

In Italia si eseguono più di 100.000 cicli all’anno (totale del I e II livello, omologa ed eterologa), che portano a poco più del 4% dei bambini che nascono ogni anno nella nostra nazione. Al Policlinico si eseguono più di 600 cicli all’anno, con tassi di successo superiori rispetto alla media nazionale.