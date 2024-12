Al 30 novembre ammonta a 447.860 euro l’importo versato sul conto corrente dedicato all’emergenza alluvione per la raccolta fondi attivata dalla Città metropolitana attraverso il Fondo sociale di comunità, una cifra importante che attesta l’attenzione alla nostra comunità metropolitana da parte di persone, enti, associazioni e imprese.

Complessivamente sono arrivate al Fondo di comunità 1.788 donazioni. Nello specifico sono state ben 1.708 le donazioni effettuate da singoli cittadini per un totale di 219.642 euro (con donazioni che vanno dai 5 ai 10.000 euro); 17 tra associazioni e fondazioni hanno donato 45.817 euro; sono invece 54 le imprese che hanno donato un totale di 160.690 euro e, infine, sono 9 le donazioni effettuate da partiti politici e sindacati, per un totale di 21.712 euro. Nelle prossime settimane sono attese ulteriori donazioni da parte di enti privati.

Le risorse verranno ripartite sul territorio in base ai dati relativi al numero di persone evacuate e in base a quelli relativi ai danni subiti nei territori, nello scorso ottobre.

La Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria metropolitana ha stabilito che le risorse potranno essere utilizzate per integrare i contributi che verranno erogati tramite Ordinanze di Protezione Civile (CAS e CIS), che al momento non sono ancora state emanate. Si potranno inoltre fornire risorse a nuclei familiari in condizione di particolare fragilità colpiti dalle conseguenze dell’alluvione, su valutazione dei Servizi Sociali Territoriali. E ancora, si potranno destinare al sostegno dei nuclei familiari per i danni subiti alle abitazioni, alle pertinenze e ai beni mobili in base a criteri e modalità da individuare a livello distrettuale. Infine, si potranno finanziare interventi speciali per la risoluzione di particolari esigenze della popolazione danneggiata.

L’assegnazione delle risorse avverrà a partire dai primi mesi del 2025 e nel corso dell’anno, in base alle ulteriori donazioni che man mano arriveranno.

“Ringrazio tutte le persone, gli enti, le associazioni e le imprese che hanno donato. In poco più di un mese abbiamo raggiunto un risultato straordinario, un’importante manifestazione di amore e attenzione alla nostra comunità da parte delle comunità stessa. – dichiara il sindaco metropolitano Matteo Lepore – Ancora una volta lo strumento del Fondo di comunità si rivela strategico per calibrare la risposta in base alle specifiche esigenze di ogni territorio. Invito nuovamente a contribuire ancora con le donazioni, perché ci sono ancora tante persone in difficoltà”.

La Città metropolitana di Bologna redigerà un report contenente tutte le informazioni relative alle risorse raccolte e al loro utilizzo al fine di rendicontare a tutti i donatori che hanno partecipato alla raccolta fondi.

La raccolta fondi è ancora aperta. È possibile donare sul conto corrente:

IBAN IT38 F030 6902 4771 0000 0300 304

Intestato a “Citta metropolitana di Bologna emergenza alluvione”. Se si effettua bonifico da home banking, consigliamo di fare attenzione a scrivere “Citta” senza accento sulla “A”, molte applicazioni infatti non consentono l’uso di lettere accentate.

Causale “Alluvione 2024”.

Per donazioni dall’estero Bic Swift BCITITMM.