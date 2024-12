A causa del maltempo previsto per domenica 8 dicembre, il programma degli appuntamenti organizzati dal Comune di Reggio Emilia subirà alcune variazioni. In particolare, vengono rimandati a domenica 15 dicembre due appuntamenti all’aperto: la festa “Natale in stazione” prevista in piazzale Marconi e il mercato dei prodotti tipici e tradizionali di piazza Prampolini.

È invece confermato il concerto natalizio dell’Orchestra giovanile di Quattro Castella “Futuro in musica” in programma alle ore 17 in Sala del Tricolore.

Per tutta la giornata di domenica resteranno in funzione il trenino di Natale e la pista di pattinaggio “Reggio Emilia on ice” al parco del Popolo, così come resteranno aperte le casette di legno del mercatino di Natale in piazza San Prospero.

Il programma completo di Natale è pubblicato sul sito del comune di Reggio Emilia http://www.comune.re.it/natale