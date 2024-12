Sarà aperto da domani (7 dicembre) un nuovo parcheggio nell’area dell’ex distributore di carburante Eni su via Giardini Nord a Formigine.

Il nuovo spazio adiacente il centro storico permetterà di mettere a disposizione più posti auto ai numerosi frequentatori delle vie centrali della città, in questi giorni impreziosite dagli allestimenti natalizi.

Sono 25 i posti auto in più, che vanno ad aggiungersi ai 26 esistenti. Inoltre sono stati piantumati 11 nuovi alberi. Il nuovo parcheggio è dotato di un ingresso e un’uscita distinti, spazi verdi con aiuole, illuminazione pubblica. Il percorso pedonale permette il collegamento diretto con il centro storico attraverso via Marchese. L’intervento ha avuto un costo complessivo di 150mila euro.

Tra le novità, la collocazione (con installazione il 12 dicembre e attivazione il 16) della prima batteria di casette Eco Smarty. Si tratta di contenitori informatizzati in cui è possibile conferire piccole quantità sfuse di carta e plastica, anche in giornate diverse da quelle previste dal calendario di raccolta porta a porta. Questi contenitori, alimentati a pannelli solari, sono apribili utilizzando la Carta Smeraldo o lo smartphone (tessera virtuale) e rappresentano un servizio integrativo, e non sostitutivo, del porta a porta.

I nuovi contenitori informatizzati fanno parte di una serie di iniziative intraprese dall’Amministrazione comunale di Formigine, in collaborazione con il fornitore Hera, finalizzate a perfezionare il servizio di raccolta differenziata sul territorio.

Commenta il Sindaco Elisa Parenti: “Con questo nuovo parcheggio, salgono a più di 800 i posti auto gratuiti a cinque minuti a piedi dal centro storico, mentre sono 1.680 se si considera una distanza a piedi di dieci minuti. Il tutto, per favorire l’accesso alle attività commerciali e la partecipazione di cittadini e visitatori ai numerosi eventi organizzati in città. Invitiamo dunque a visitare il nostro centro storico, reso ancora più bello da mercatini e luminarie natalizie!”.