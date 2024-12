Sabato 7 dicembre alle 15, il sindaco Matteo Lepore, l’assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari e la presidente del quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli inaugureranno il nuovo parco giochi inclusivo realizzato nel giardino dei Pioppi in via Legnano.

Il parco giochi è finanziato dal Programma Sperimentale “Dateci Spazio” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con un contributo di 500 mila euro.

Il progetto, presentato dal Comune nel 2023 e selezionato dal bando ministeriale, prevedeva la realizzazione di un nuovo parco giochi inclusivo nel giardino dei Pioppi e lo spostamento di alcuni giochi già presenti nel parco, nel vicino giardino Popieluszko di via del Carroccio, dove sono stati installati anche nuovi giochi.

Il parco giochi inclusivo nel giardino dei Pioppi occupa un’area di circa 600 metri quadrati, pensata per tutte le disabilità – motoria, cognitiva, visiva, uditiva – e accessibile a tutte le fasce di età. Per “parco giochi inclusivo” si intende un’area che permette a tutti i bambini e le bambine di vivere il più attivamente possibile l’esperienza vitale del gioco. Non è quindi un’area gioco riservata, né dedicata, ma uno spazio facilmente raggiungibile dove si trovano strutture pensate per utenti disabili.

È stata posta molta attenzione alla progettazione, per rendere facilmente distinguibili le tre funzioni fondamentali del gioco: movimento, creatività e socialità. Il parco è stato inoltre pensato con una coerenza interna fra le aree gioco e una esterna con il tessuto urbano in cui è inserito.

L’area gioco ha la struttura di una pianta a simboleggiare il suo carattere green: lo stelo è il vialetto di accesso che permette di raggiungere le foglie che rappresentano le varie aree gioco. In ogni foglia sono stati installati giochi che implicano differenti stimoli ed esperienze, in modo da riuscire a creare spazi inclusivi sia per disabilità motorie che cognitive, sia per età, includendo bambini piccoli e preadolescenti, cercando di permettere che l’area venga utilizzata da tutti i bambini/ragazzi insieme e in maniera sicura e divertente.

All’ingresso è posto un cartello con le regole di comportamento da tenere all’interno dell’area giochi, oltre a una mappa che indica la posizione delle diverse aree tematiche. Le pavimentazioni anti-trauma sono state scelte in materiale compatto, adatte al passaggio di sedie a rotelle, di colorazione tenue in considerazione delle elevate temperature nei mesi caldi.

In particolare, i giochi che sono stati inseriti sono: gioco modulare, giostra a rotazione, gioco a molla inclusivo, altalena mista, pannelli sonori, gioco arrampicata role runner, casetta, gioco a molla.