Quest’anno il Natale ad Albinea sarà ricchissimo di iniziative ed eventi per famiglie e bambini.

Il cartellone degli appuntamenti avrà in sabato 7 dicembre la sua giornata clou che culminerà, alle ore 17.30, in piazza Cavicchioni, con l’accensione del grande albero di Natale. Prima però, alle ore alle ore 15.45, a Casa Cervi “The e biscotti accompagnati dai canti natalizi dei Grilli Brilli”, riservato a sopiti, parenti e amici, a cura dell’associazione Albinea Live. Alle ore 16, in sala civica (via Morandi 9), “Racconti di Natale e musica” a cura del comitato Genitori di Albinea. A partire dalle ore 16.30 e fino alle 19, in piazza Cavicchioni “Caldarroste e vin brulè a cura di Albinea Live, “Imbuchiamo la letterina per Babbo Natale”, “Esposizione di Lanterne, cartoline e centro tavola natalizi” realizzati dai bambini, dalle bambine e dai genitori della scuola d’infanzia e della scuola primaria di Albinea e Borzano, sempre a cura del Comitato genitori.

In piazza ci sarà anche la mostra fotografica con gli scatti realizzati dai ragazzi e dalle ragazze della scuola secondaria. Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 l’amministrazione ha organizzato la distribuzione gratuita di arbusti ed alberi ai cittadini. Dalle ore 17 alle 17.30 “Canti Natalizi e popolari” con i Grilli Brilli a cura di Albinea Live. Sempre dalle ore 17.30 spettacolo itinerante a tema natalizio, in via Crocioni, sotto i portici di Fola e in piazza Cavicchioni, dal titolo “Il circo di Natale”.