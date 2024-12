Era intenta a fare la spesa all’interno di un supermercato di Villa Minozzo, quando giunta alle casse per pagare, si accorgeva di non avere più con sé, il portafogli che aveva al seguito. La vittima provvedeva nell’immediato a bloccare tutte le carte bancarie e poi si recava presso i militari della stazione dei carabinieri di Villa Minozzo per denunciare il furto del proprio portafogli ad opera di ignoti.

Le successive indagini condotte dai militari di Villa Minozzo supportate dalle telecamere di video sorveglianza del supermercato, permettevano di acquisire presunti elementi di responsabilità nei confronti di una donna. Per questi motivi con l’accusa di furto i Carabinieri della Stazione di Villa Minozzo hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci una donna di 72 anni residente in un comune dell’appennino reggiano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

I fatti sono avvenuti lo scorso 6 novembre scorso.