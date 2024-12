Nuovo tour per Sabina Guzzanti che lunedì 9 dicembre – ore 21 – sarà al Teatro Duse di Bologna con il suo monologo intitolato ‘Liberidì Liberidà’, occasione per l’attrice per esprimere le proprie posizioni in merito allo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro. Con il suo inconfondibile stile che mescola ironia tagliente e critica sociale, Guzzanti invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze. Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, voce scomoda e per questo spesso criticata, Sabina Guzzanti, torna a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e, come sempre, corrosivo.

In questa nuova conferenza-spettacolo, l’artista sul palco dialoga idealmente tanto con Giorgia Meloni quanto con Elly Schlein per uno stand up comedy che pone sotto la lente d’ingrandimento “il nostro presente travagliato”. “Ovviamente – anticipa Guzzanti – non si parlerà solo di politica, ma anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a quattro esaltati irresponsabili e più in generale di come conservare una qualche forma di dignità nel Ventunesimo secolo”.

