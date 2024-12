Nella giornata di oggi sono proseguite le precipitazioni nevose su tutta la zona appenninica del territorio provinciale modenese.

In particolare si registrano accumuli di 25 centimetri nella zona di Frassinoro, mentre sono caduti circa 20 centimetri su tutto il frignano e valle Panaro, da Fanano a Serramazzoni. A quote più basse, dal vignolese e fino alla pianura, proseguono le piogge abbondanti, già in corso dalla mattinata.

I tecnici della Provincia stanno verificando la situazione delle strade che al momento risultano tutte aperte e transitabili, ma con criticità dovute alla caduta di rami sulla strada provinciale 3 a Serramazzoni, sulla provinciale 26 tra Samone e Zocca e sulla provinciale 36 nella zona di Pavullo, mentre nella serata di oggi effettueranno la salatura delle strade a rischio di gelate notturne.

I tecnici raccomandano prudenza per chi si mette alla guida, specialmente nelle ore serali e notturne, ricordando inoltre l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere catene a bordo.

Per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia dispone quest’anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale; a questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.

La Provincia di Modena, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade, tra cui la strada provinciale 413 Romana sud, la provinciale 623 Vignolese e la provinciale 40 di Vaglio, ed ha assunto la proprietà e la gestione di un tratto di Statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, tra il bivio con la sp40 a Lama Mocogno e l’innesto con la sp 324 a Pievepelago, passando complessivamente ad una rete di 924 chilometri.