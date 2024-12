Per ora non hanno provocato particolari problemi le nevicate di queste ore sulle strade provinciali reggiane, Non vengono infatti si segnalate particolari criticità, tranne qualche uscita di strada senza feriti sulla Sp 59 tra Villa Minozzo e Ligonchio e alcuni alberi caduti a causa della neve sulla Sp 513 a Buvolo di Vetto.

La task-force antineve allestita dalla Provincia di Reggio Emilia è formata da 121 lame, 60 salatori e 2 frese, oltre a 35 uomini e donne, tra tecnici (9), sorveglianti (11) ed operai stradali (15).