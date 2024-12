Nella serata di oggi il Comune di Sassuolo ha attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, di Protezione Civile per far fronte alla mancanza di corrente elettrica in alcune zone del territorio.

I problemi in Largo Verona sono stati risolti da Enel in serata, permangono le difficoltà in due zone specifiche: Le Bagole e Casara dove sono coinvolti circa 50 nuclei famigliari.

La neve caduta abbondante nella giornata di ieri ha divelto alcuni cavi d’alta tensione a monte di Sassuolo: i tecnici Enel già da ieri sera sono al lavoro per sistemare i numerosi guasti, ma non sono in grado di garantire che la situazione venga ripristinata per le due frazioni entro questa notte.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale, con l’attivazione del Coc, sta contattando le famiglie coinvolte per una verifica delle singole situazioni e per offrire soluzioni di sostegno per la notte.